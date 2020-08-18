Утонувший в озере под Рязанью мужчина приехал понырять с маской

У места, где купался мужчина, нашли маску с трубкой для ныряния.

Мужчина, утонувший в Сегденском озере, приезжал на водоем понырять с маской. Об этом пишет « МК » со ссылкой на региональное СУ СКР.

Выяснилось, что 42-летний мужчина накануне поехал на озеро искупаться. Он вел здоровый образ жизни, активно занимался спортом, увлекался бегом, плаванием.

У места, где купался мужчина, нашли маску с трубкой для ныряния. Перед купанием рязанец не употреблял спиртное.

Напомним, тело мужчины подняли в 08:55 вторника, 18 августа. После стали известны подробности его гибели. Следователи назначили проверку после произошедшего.