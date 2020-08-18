Стали известны подробности гибели мужчины в рязанском озере

18 августа утром спасатели подняли из озера тело мужчины.

Стали известны подробности гибели мужчины в рязанском озере, пишет ИД «Пресса».

ЧП произошло в понедельник, 17 августа, в Сегденском озере. Утонул 42-летний рязанец.

Известно, что вечером мужчина решил заняться спортом и отправился на берег озера. Домой он так и не вернулся.

«Родственники попытались разыскать пропавшего, но обнаружили только его одежду на берегу», — рассказал начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Рязанского района Андрей Недельский.