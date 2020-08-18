Стали известны подробности гибели мужчины в рязанском озере
18 августа утром спасатели подняли из озера тело мужчины.
Стали известны подробности гибели мужчины в рязанском озере,
ЧП произошло в понедельник, 17 августа, в Сегденском озере. Утонул 42-летний рязанец.
Известно, что вечером мужчина решил заняться спортом и отправился на берег озера. Домой он так и не вернулся.
«Родственники попытались разыскать пропавшего, но обнаружили только его одежду на берегу», — рассказал начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Рязанского района Андрей Недельский.