Следователи рассказали об утонувшем в Сегденском озере рязанце

Точная причина смерти будет установлена в ходе доследственной проверки

В региональном следкоме рассказали, что утонувший в Сегденском озере был рязанцем.

В понедельник, 17 августа, 42-летний мужчина сообщил родным, что поедет купаться.

«Рязанец вел активный образ жизни. Он отправился купаться на Сегденское озеро и пропал. Утром 18 августа, в воде был найден его труп. По предварительным данным мужчина утонул, явных следов криминального характера не обнаружено», — пояснили в пресс-службе. Точная причина смерти будет установлена в ходе доследственной проверки.

Напомним, тело мужчины подняли в 08:55 вторника, 18 августа. После стали известны подробности его гибели.