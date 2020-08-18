Причиной госпитализации Ефремова был инсульт

Причиной госпитализации актера Михаила Ефремова был инсульт. Ему также диагностировали ишемические атаки, стеноз, хроническую обструктивную болезнь легких и астму, передает
В документе есть информация, что артист поступил в больницу 11 августа с острым нарушением мозгового кровообращения (инсульт).
Ему поставили диагноз «повторные транзиторные ишемические атаки». В выписке указали, что они наблюдались у Ефремова не только в день, когда он попал в больницу, но и ранее.
Кроме того, у актера выявили хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ) средней степени тяжести, стеноз внутренней сонной артерии, бронхиальную астму.
Ефремова выписали 14 августа в удовлетворительном состоянии по собственному желанию.
Ранее РЕН. ТВ
Напомним, актеру стало плохо в зале суда, оттуда его вынесли на носилках.