Причиной госпитализации Ефремова был инсульт

Артист поступил в больницу 11 августа.

Причиной госпитализации актера Михаила Ефремова был инсульт. Ему также диагностировали ишемические атаки, стеноз, хроническую обструктивную болезнь легких и астму, передает ТАСС со ссылкой медицинскую выписку Ефремова.

В документе есть информация, что артист поступил в больницу 11 августа с острым нарушением мозгового кровообращения (инсульт).

Ему поставили диагноз «повторные транзиторные ишемические атаки». В выписке указали, что они наблюдались у Ефремова не только в день, когда он попал в больницу, но и ранее.

Кроме того, у актера выявили хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ) средней степени тяжести, стеноз внутренней сонной артерии, бронхиальную астму.

Ефремова выписали 14 августа в удовлетворительном состоянии по собственному желанию.

Ранее РЕН. ТВ сообщил , что причиной госпитализации актера был не инсульт.

Напомним, актеру стало плохо в зале суда, оттуда его вынесли на носилках.