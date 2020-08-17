Суд рассмотрит продление домашнего ареста Ефремову без него

Ранее Пресненский суд продлил домашний арест артисту до 22 января 2021 года.

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на продление домашнего ареста Михаилу Ефремову в его отсутствии. Об этом передает РИА Новости .

Адвокат актера Эльман Пашаев передал суд ходатайство от Ефремова, в котором артист попросил суд рассмотреть жалобу без него «из-за состояния здоровья». Суд удовлетворил ходатайство.

Ранее Пресненский суд продлил домашний арест артисту до 22 января 2021 года. Адвокат потерпевших Александр Добровинский и другие в виде в письменном виде настаивают на признании этого постановления законным.

Напомним, стало известно, что у Ефремова был инсульт. Актеру стало плохо в зале суда, оттуда его вынесли на носилках.