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Главным федеральным инспектором по Рязанской области стал Михаил Максимов
Главного федерального инспектора по Рязанской области Михаила Максимова губернатору представил полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев.

В понедельник, 17 августа, полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев представил губернатору Николаю Любимову и членам правительства главного федерального инспектора по Рязанской области Михаила Максимова. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Щеголев охарактеризовал Максимова как ответственного, добросовестного профессионала высокого класса, который много лет живет и работает в Рязанской области и хорошо владеет ситуацией.

«Михаил Максимов будет координировать работу федеральных представительств в Рязанской области, работать в тесном контакте с руководством области и оказывать содействие в реализации поставленных задач», — сказал Игорь Щеголев.

Он добавил, что рассчитывает на «доверительное взаимодействие».

Ранее федеральным инспектором по Рязанской области был Сергей Яковлев. Он покончил с собой в прошлом году. Чиновник оставил предсмертную записку.

Справка

Максимов Михаил Борисович родился 10 мая 1965 года. Образование высшее военное:

  • 1986 г. — Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков имени М.М. Расковой;
  • 1999 г. — Военно-воздушная инженерная академия имени профессора Н.Е. Жуковского.

Более 30 лет прослужил в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации, награжден орденом «За военные заслуги».