В Рязани простились с Сергеем Яковлевым

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Во вторник, 9 июля, в Рязани простились с главным федеральным инспектором по региону Сергеем Яковлевым. Панихида прошла в бывшем доме офицеров.
Попрощаться с Яковлевым и возложить цветы пришли представители власти, городской и областной дум, руководители силовых ведомств и вузов области, а также его коллеги по службе, друзья и родственники.
Губернатор Николай Любимов отметил, что усопший был настоящим офицером.
«Сергей Петрович навсегда останется в нашей памяти, как достойнейший представитель своей земли. Он был талантливым организатором, ответственным и добрым человеком. Светлая ему память», — сказал глава региона.
Полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев добавил, что все коллеги и друзья знали Сергея Яковлевича, как честного и добросовестного человека.
Напомним, о
Позже во властных структурах региона
СМИ также сообщили, что чиновник
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