RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Главный федеральный инспектор по региону Сергей Яковлев оставил предсмертную записку. Об этом пишет «
По данным издания, содержание записки органами следствию не разглашается.
Напомним, Яковлев
Позже во властных структурах региона
С чиновником
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ центре Рязани на две недели отключат горячую воду. Адреса
|
cледующая новость →Шереметьево выплатит компенсации за сбой в системе обработки багажа
В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.