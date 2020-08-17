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Друг Ефремова рассказал о его «прогулках» под домашним арестом
Ранее стало известно, что у Ефремова был инсульт.

Друг актера Михаила Ефремова рассказал о его «прогулках» под домашним арестом. По словам приятеля, артист может «гулять» только у окна, когда стемнеет, сообщила «Комсомольская правда».

Собеседник отметил, что Ефремов «можно сказать, гуляет в квартире у окна».

«Но любому человеку необходимо движение на свежем воздухе, даже в СИЗО выводят на прогулку. Он не собирается скрываться. И это невозможно чисто технически — на нем же браслет электронный», — объяснил он.

По словам друга Ефремова, актер «не высовывается из окон» днем, чтобы не привлекать внимание соседей и посторонних. Он отметил, что во двор артиста многие приходят как раз для съемок окон.

Отмечается, что адвокат актера Эльман Пашаев намерен на ближайшем заседании попросить суд о прогулках для его подзащитного.

Ранее стало известно, что у Ефремова был инсульт. Актеру стало плохо в зале суда, оттуда его вынесли на носилках.