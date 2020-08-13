Зампред рязанского правительства объяснил квартиру детей в США

Ранее на сайте регионального правительства опубликовали декларацию о доходах членов правительства.

Зампред регионального правительства Евгений Беленецкий объяснил пункт в своей декларации, где говорится, что его дети имеют в пользовании квартиры в США и на Украине.

Он рассказал, что две его семнадцатилетние дочери-двойняшки от первого брака действительно сейчас учатся и живут со своей мамой в США, где они арендуют квартиру. В Америку они переехали из Украины, где жили в зоне боевых действий.

Ранее на сайте регионального правительства опубликовали декларацию о доходах членов правительства и их семей за 2019 год. Рязанский губернатор также отчитался о доходах за 2019 год.