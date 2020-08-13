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Рязанский губернатор отчитался о доходах за 2019 год
В собственности у главы региона, как и всей семьи, указана в пользовании квартира площадью 205,1 квадратных метров.

Губернатор Николай Любимов отчитался о доходах за 2019 год. Политик заработал 4 миллиона 309 тысяч 583 рубля и 2 копейки.

Это на 11 миллионов меньше, чем в 2018 году. В собственности у главы региона, как и всей семьи, указана в пользовании квартира площадью 205,1 квадратных метров.

Его супруга — Оксана, руководителем Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Государственного Фонда развития промышленности Рязанской области задекларировала доход в 1 миллион 845 тысяч.

В собственности у супруги губернатора остались квартира площадью 92 квадратных метра, автомобиль Audi Q7 и появилась четверть прав на квартиру площадью 70,6 квадратных метра.

Младшая дочь губернатора задекларировала за год 10 миллионов с накоплений отца и продажи имущества, на которые были приобретены квартира, кладовая и машино-место.