У семьи заместителя Любимова нашли квартиру в США. Декларации зампредов

Также данные о своих доходах предоставил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

На сайте регионального правительства опубликовали декларации о доходах членов правительства и их семей за 2019 год.

Согласно документу, вице-губернатор Игорь Греков заработал 2,8 млн рублей. Это почти на 20 миллионов меньше, чем в 2018. Греков указал во владении земельный участок, две квартиры и жилой дом (233,3 кв м).

Первый зампред Анна Рослякова заработала 2,5 млн рублей. Она по-прежнему владеет квартирой площадью 75,6 кв м и автомобилем Hyundai Tucson.

Евгений Беленецкий задекларировал сумму в 2,7 миллиона рублей. Он владеет жилым домом (350 кв м) и тремя земельными участками. Его супруга является собственником участков в Украине, а двое детей имеют в пользовании квартиры в США (90 кв м) и Украине (42 кв м).

Светлана Горячкина в 2019 году заработала 2,7 миллиона рублей. Она владеет половиной жилого дома и земельного участка, а также четвертью жилого дома и земельного участка.

Роман Петряв указал в декларации доход в 2,8 миллиона и квартиру с гаражом, а также доли в еще двух квартирах.

Доход Дмитрия Филиппова составил 2,6 миллиона рублей. Он владеет автомобилем Skoda Octavia, квартирой и имеет долю на еще одну.

Отметим, что пресс-секретарь губернатора Денис Арапов указал в декларации доход в 1,2 миллиона рублей, половину квартиры и автомобиль Skoda Octavia.

Напомним, также данные о своих доходах предоставил губернатор Рязанской области Николай Любимов.