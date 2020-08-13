Рязанскую ферму, где погибли три северных оленя, проверила прокуратура

Олени погибли после того, как их накормили морковью и белым хлебом.

Рязанскую ферму, где погибли три северных оленя, проверила прокуратура. Об этом сообщило ИД «Пресса».

Зампрокурора Рязанского района Михаил Веселов рассказал, что олени из Мурманска появились на ферме в 2019 году — их закупили местные жители, которые получили необходимые документы и ветеринарные справки.

Хозяева фермы оформили ИП. Ферма «Оленево» превратилась в маленький зоопарк, территорию для семейного отдыха и место тематических фотосессий.

Не так давно в семействе оленей на свет появился маленький Оскар.

В воскресенье, 9 августа, один из посетителей накормил животных капустой, морковкой и белым хлебом, которые категорически запрещено давать оленям. На следующий день у четверых рогатых вздулись животы. Одного оленя удалось спасти благодаря усилиям ветеринара. Трое погибли. Причину смерти установило вскрытие.

12 августа сотрудники прокуратуры Рязанского района провели проверку. Как отметил Веселов, никаких нарушений на ферме не нашли, все документы были порядке.

Специалист предположил, что злой умысел у гостей, чьи которые накормили животных, отсутствовал.

С 15 августа ферма планирует начать работу в обычном режиме.