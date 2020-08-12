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Под Рязанью на ферме до смерти закормили троих северных оленей
Гости фермы накормили животных запрещенной едой.

На ферме в Агро-Пустыни до смерти закормили троих северных оленей. Об этом во «ВКонтакте» сообщили владельцы фермы.

По их словам, в воскресенье, 9 августа, посетители накормили оленей капустой, морковкой и белым мягким хлебом. Эту пищу животным давать нельзя.

Из-за гибели троих оленей у посетителей фермы начнут проверять сумки на входе. Животным разрешат давать только корм, купленный на месте.

По факту произошедшего начала проверку прокуратура.

Фото из группы «Оленево»