Под Рязанью на ферме до смерти закормили троих северных оленей
Гости фермы накормили животных запрещенной едой.
На ферме в Агро-Пустыни до смерти закормили троих северных оленей. Об этом во «ВКонтакте» сообщили владельцы фермы.
По их словам, в воскресенье, 9 августа, посетители накормили оленей капустой, морковкой и белым мягким хлебом. Эту пищу животным давать нельзя.
Из-за гибели троих оленей у посетителей фермы начнут проверять сумки на входе. Животным разрешат давать только корм, купленный на месте.
По факту произошедшего начала проверку прокуратура.
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