Прокуратура начала проверку после гибели северных оленей на ферме под Рязанью
Посетители накормили оленей пищей, которую им давать запрещено.
Прокуратура Рязанского района проведет проверку после гибели северных оленей на ферме в Агро-Пустыни. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Прокурор Рязанского района дал задание проверить законность функционирования фермы, размещения там оленей, а также мер по защите животных.
Ранее владельцы фермы сообщили, что посетители накормили оленей пищей, которую им давать запрещено. Из-за этого животные погибли.
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