Полиция начала повторно расследовать стрельбу по собаке в Касимове
Расследование возобновили после вмешательства касимовской прокуратуры, которая указала на недостатки в проверке.
Полиция начала повторно расследовать стрельбу по собаке в Касимове. Об этом корреспонденту РЗН. инфо сообщили в пресс-службе УМВД по Рязанской области.
«Мы продолжили расследование. Сотрудники выясняют, кто может быть причастен к стрельбе по собаке», — пояснили в пресс-службе.
Напомним, расследование возобновили после вмешательства касимовской прокуратуры, которая указала на недостатки в проверке.
Собаку со следами пуль нашли в июне этого года. Ранее полиция отказывалась возбуждать дело из-за отсутствия доказательств.