Полиция начала повторно расследовать стрельбу по собаке в Касимове

Расследование возобновили после вмешательства касимовской прокуратуры, которая указала на недостатки в проверке.

Полиция начала повторно расследовать стрельбу по собаке в Касимове. Об этом корреспонденту РЗН. инфо сообщили в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

«Мы продолжили расследование. Сотрудники выясняют, кто может быть причастен к стрельбе по собаке», — пояснили в пресс-службе.

Напомним, расследование возобновили после вмешательства касимовской прокуратуры, которая указала на недостатки в проверке.

Собаку со следами пуль нашли в июне этого года. Ранее полиция отказывалась возбуждать дело из-за отсутствия доказательств.