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Полиция не стала возбуждать уголовное дело против касимовца, «стрелявшего» в дворовую собаку
Очевидцы видели мужчину с ружьем, уходившего с места, где стреляли в животное.

Полиция не стала возбуждать уголовное дело на касимовца, которого местные жители подозревают в стрельбе по собаке. Об этом корреспонденту РЗН. инфо рассказала местная жительница Татьяна Аверкина.

По словам женщины, очевидцы видели мужчину с ружьем, уходившего с места, где стреляли в животное. В ходе проверки полицейские установили личность касимовца, подходящего под описание.

«У гражданина было обнаружено ружье, которое изъяли и направили на экспертизу. Сам мужчина пояснил, что весь день находился дома, а ружье лежало в сейфе. Он не слышал шума и выстрелов. В связи с тем, что установить наличие какого-либо умысла у неустановленного лица не представляется возможным, то таким образом нет достаточных данных полагать, что гражданин имел умысел или жестоко обращался с животным», — пояснили в полиции.

Собеседница отметила, что не собирается сдаваться и планирует добиться наказания виновного. «У подозреваемого не взяли с рук частицы которые остаются после выстрела. Только после моего ходотайства они стали что-то хоть делать. Этого мужчину все прекрасно знают, это не первая его выходка. Только никто не хочет с ним связываться», — заключила женщина.

Редакция РЗН. инфо располагает копиями документов, подтверждающих слова полиции. Напомним, что 22 июня жительница Касимова опубликовала пост в социальной сети, где написала об инциденте с собакой.