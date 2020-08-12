После вмешательства прокуратуры в Касимове расследуют стрельбу по собаке

Ранее полиция не стала возбуждать уголовное дело против касимовца, «стрелявшего» в дворовую собаку.

После вмешательства прокуратуры в Касимове расследуют случай с подстреленной собаке. Об этом в среду, 12 августа, РЗН. инфо сообщила местная жительница Татьяна Аверкина.

Женщина рассказала, что Касимовская межрайонная прокуратура отменила постановление о прекращении уголовного дела. Полиция не нашла в действиях гражданина, которого местные жители подозревают в стрельбе, состава уголовного деяния.

Как уточнила Аверкина, прокуратура указала на недостатки в расследовании дела, его направили на доследование.

Напомним, собаку пытались застрелить в конце июня. Ветеринары оказали псу по кличке Малыш помощь, его удалось спасти.