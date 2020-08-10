Адвокат Ефремова заявил о резком ухудшении состояния актера

Ефремов стал чувствовать себя хуже из-за переживаний от произошедшего с ним.

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что у актера резко ухудшилось состояние здоровья и обострились проблемы с сердцем. Об этом передает ТАСС .

По словам Пашаева, Ефремов стал чувствовать себя хуже из-за переживаний от произошедшего с ним.

«Я неоднократно пытался вызвать Ефремову врача, но он резко выступал против этого и не давал мне этого сделать», — сказал адвокат.

Напомним, вечером 8 июня в центре Москвы Михаил Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на «встречку» и столкнулся с фургоном, которым управлял 57-летний рязанец Сергей Захаров. Медики всю ночь боролись за жизнь пострадавшего, но безуспешно. Погибшего похоронили в родном селе. В момент аварии актер был пьян и находился под действием наркотиков.