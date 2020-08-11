В мэрии прокомментировали очередь в рязанском кожвендиспансере
Фото очереди в кожвендиспансере ранее опубликовал очевидец.
В мэрии рассказали, что график тестов на коронавирус для работников рязанских детсадов составили по районам на весь день с утра до 19:00.
«Сотрудники были направлены в разные отделения диспансера. С ними также был проведен инструктаж о соблюдении мер. Некоторые решили прийти пораньше», — отметили в горадминистрации.
Фото очереди в кожвендиспансере ранее опубликовал очевидец. В региональном минздраве объяснили причины крупной очереди.