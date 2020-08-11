В региональном минздраве объяснили причины крупной очереди воспитателей в кожвендиспансере

В областном «кожвене» каждый день берут анализ на наличие коронавируса у сотрудников детсадов с 8 до 18 часов.

В региональном минздраве объяснили причины крупной очереди из воспитателей в кожвендиспансере. По словам стоящих в очереди людей, их ориентируют на 11 и 13 часов руководители учреждений, рассказали в ведомстве.

В министерстве также отметили, что в областном «кожвене» каждый день берут анализ на наличие коронавируса у сотрудников детсадов с 8 до 18 часов. В учреждении работают три кабинета забора анализов.

Кроме того, в ведомстве разъяснили, платном отделении на втором этаже главного корпуса проверяют сотрудников ДОУ Советского и Железнодорожного районов Рязани, в отделениях предварительных и периодических медосмотров — сотрудников ДОУ Октябрьского района. В 1-м поликлиническом отделении на первом этаже главного корпуса принимают сотрудников ДОУ Московского района.

Ранее появились фото с крупной очередью из кожвендиспансера.