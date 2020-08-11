Фото: в рязанском кожвендиспансере воспитатели детсадов выстроились в крупную очередь
С 10 августа в Рязанской области открылись детсады.
В рязанском кожвендиспансере воспитатели детсадов выстроились в крупную очередь. Об этом в соцсети сообщил очевидец и опубликовал фотографию из медучреждения.
«Этот ужас творится в кожвендиспансере! Воспитатели детских садов так сдают тест на коронавирус! А дальше что? Вспышки в садах», — говорится в подписи к снимкам.
Напомним, с 10 августа в Рязанской области открылись детсады.