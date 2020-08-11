Пропавшего 24-летнего рязанца жестоко избили — коллеги погибшего
24-летнего рязанца Артема Неклюдова нашли мертвым после нескольких дней поиска.
Пропавшего 24-летнего рязанца Артема Неклюдова жестоко избили. Об этом корреспонденту РЗН. инфо сообщили коллеги погибшего.
«Артема знала хорошо и давно. Мне известно, что его сильно избили, а тело нашли в Роще. Похороны состоялись 11 августа», — рассказала коллега погибшего.
По информации другой его коллеги, тело мужчины нашли в Канищеве.
Напомним, что 24-летнего рязанца Артема Неклюдова нашли мертвым. Его искали с 31 июля. Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины.