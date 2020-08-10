Следователи проводят проверку по факту гибели 24-летнего рязанца
Мужчину искали с 31 июля.
Следователи проводят проверку по факту гибели 24-летнего рязанца. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Рязанской области.
«С момента гибели мужчины и до его обнаружения прошло время, в трупе начались определенные изменения. Чтобы выяснить причины смерти проводится проверка, назначена судебно-следственная экспертиза», — пояснили в пресс-службе.
Напомним, что 24-летнего рязанца Артема Неклюдова нашли мертвым. Его искали с 31 июля.