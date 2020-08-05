В Рязани ищут пропавшего мужчину
С 31 июля его местонахождение неизвестно.
В Рязани ищут пропавшего 24-летнего Артема Неклюдова. Об этом сообщили волонтеры ПСО «Лиза Алерт Рязань».
С 31 июля его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 172 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые, носит усы.
Одет: черная спортивная кофта с белыми лампасами, черная футболка с белым рисунком, голубые джинсовые шорты, черно-белые кеды, белые носки.
Всех, у кого имеется информация о мужчине, попросили звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.
Мужчину нашли мертвым.