В Рязанской области 31 выпускник сдал ЕГЭ на 100 баллов
Всего в этом году в Рязанской области ЕГЭ написали 5000 человек.
В Рязанской области завершился период сдачи ЕГЭ. Об этом
На 100 баллов ЕГЭ сдал 31 человек. Из них 23 выпускник получил 100 баллов по русскому языку. Также три человека получили высший результат по литературе, двое — по географии, один по математике профильного уровня, информатике и ИКТ, истории, физике, обществознанию.
В Касимове выпускник школы №1 Кирилл Узоров получил 100 баллов по русскому языку и информатике и ИКТ. Рязанка Елизавета Стеблюк получила 100 баллов по русскому языку и обществознанию.
Всего в этом году в Рязанской области ЕГЭ написали 5000 человек.