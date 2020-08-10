В Рязанской области 31 выпускник сдал ЕГЭ на 100 баллов

Всего в этом году в Рязанской области ЕГЭ написали 5000 человек.

В Рязанской области завершился период сдачи ЕГЭ. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

На 100 баллов ЕГЭ сдал 31 человек. Из них 23 выпускник получил 100 баллов по русскому языку. Также три человека получили высший результат по литературе, двое — по географии, один по математике профильного уровня, информатике и ИКТ, истории, физике, обществознанию.

В Касимове выпускник школы №1 Кирилл Узоров получил 100 баллов по русскому языку и информатике и ИКТ. Рязанка Елизавета Стеблюк получила 100 баллов по русскому языку и обществознанию.

Всего в этом году в Рязанской области ЕГЭ написали 5000 человек.