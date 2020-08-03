Касимовский школьник получил 200 баллов за ЕГЭ

Выпускник готовился к экзамену два года.

Выпускник школы №1 Касимова Кирилл Узоров получил 100 баллов по русскому языку и информатике и ИКТ. Об этом сообщили в региональном минобре.

Мать выпускника Лариса Узорова отметила, что он готовился к экзамену два года, посвящая этому все свободное время, даже в каникулы и выходные.

Она рассказала, что мальчик разработал для себя учебную программу еще в начале пандемии и придерживался ее.

«Я переживала, что нервозность ситуации с коронавирусом скажется на ребенке, но, к счастью, все обошлось», — сказала Лариса Узорова.

Выпускник подал документы в несколько вузов в Санкт-Петербурге и Москве, планирует поступить в то учреждение, куда пройдет на бюджет.