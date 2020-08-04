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Рязанская выпускница получила 200 баллов за два ЕГЭ
Елизавета планирует поступать в московский университет «Высшая школа экономики».

Выпускница рязанской школы №14 Елизавета Стеблюк получила 200 баллов за ЕГЭ по русскому языку и обществознанию. Об этом сообщили пресс-служба регионального минобра.

К ЕГЭ девушка начала готовиться в конце 10 класса, но предметы, которая она сдавала, интересовали ее на протяжении всей школьной программы. При подготовке к единому госэкзамену она изучала теорию, выполняла задания, решала «пробники».

«Я сдавала экзамены по русскому и английскому языкам, обществознанию и профильной математике. Все предметы я сдала хорошо, но два стобалльных результата меня удивили. Когда я впервые увидела результаты, сначала не поверила. ЕГЭ по обществознанию на 100 баллов сдали всего около 400 человек в стране, и я в их числе. До сих пор не верится», — поделилась выпускница.

Елизавета планирует поступать в московский университет «Высшая школа экономики».