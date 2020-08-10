Погибшая в ДТП 15-летняя рязанка оказалась беременной
Отцом ребенка был 25-летний мужчина, который также находился в машине и получил травмы.
Погибшая в ДТП 15-летняя рязанка оказалась беременной. Об этом РЗН. инфо сообщил собственный источник.
«Девочку похоронят, 11 августа, в закрытом гробу из-за перелома шеи», — сообщил источник.
Он также рассказал, что пострадавший в ДТП мужчина получил открытые переломы, водитель находится в реанимации без сознания.
Напомним, ДТП произошло рано утром в воскресенье, 9 августа. 15-летняя пассажирка скончалась на месте.
С места ДТП появилось видео. Позже выяснилось, что виновница аварии, в которой погибла 15-летняя рязанка, была пьяной.