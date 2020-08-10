Виновница аварии, в которой погибла 15-летняя рязанка, была пьяной — очевидец

Собеседники рассказали, что у водителя не было прав, так как ее лишили документов.

Виновница аварии в Шиловском районе, в которой погибла 15-летняя рязанка, была пьяной. Об этом РЗН. Инфо сообщили очевидцы ДТП.

По их словам, компания начала выпивать в 20 часов в поселке Лесном Шиловского района, затем они ездили в соседние поселки — Кирицы и Фролово.

«Авария произошла под утро. Наверное, она [водитель] начала засыпать и улетела в кювет», — отметили собеседники. Они также рассказали, что девушка не имела «прав», так как ее лишили документов.

В пресс-службе УМВД сообщили, что водителя протестировали на алкоголь уже в больнице. Результаты станут известны позднее.

Напомним, ДТП произошло рано утром в воскресенье, 9 августа. 15-летняя пассажирка скончалась на месте.

С места ДТП появилось видео.