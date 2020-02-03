Концертный директор МакSим рассказала о проблемах со здоровьем певицы

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Концертный директор МакSим Маргарита Соколова рассказала «
Как уточнила Соколова, у певицы есть проблемы с сосудами головного мозга. У нее также диагностировали ушибы позвоночника. По словам концертного директора, у МакSим произошло обострение.
«Сейчас у нее появились осложнения — головные боли, она не может спать нормально, болят ноги», — рассказала Маргарита Соколова.
Напомним, в апреле 2019 года певица попала в аварию за границей. У ее автомобиля лопнуло колесо, в результате чего машину занесло на мокрой дороге и она вылетела в кювет. Исполнительница получила ушибы и гематомы.
МакSим
Напомним, духовником певицы
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