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9:51, 3 февраля 2020 133
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Концертный директор МакSим рассказала о проблемах со здоровьем певицы

Концертный директор МакSим рассказала о проблемах со здоровьем певицы

Концертный директор МакSим Маргарита Соколова рассказала «360» о проблемах со здоровьем певицы. Накануне артистка решила временно приостановить карьеру из-за последствий прошлогоднего ДТП.

Как уточнила Соколова, у певицы есть проблемы с сосудами головного мозга. У нее также диагностировали ушибы позвоночника. По словам концертного директора, у МакSим произошло обострение.

«Сейчас у нее появились осложнения — головные боли, она не может спать нормально, болят ноги», — рассказала Маргарита Соколова.

Напомним, в апреле 2019 года певица попала в аварию за границей. У ее автомобиля лопнуло колесо, в результате чего машину занесло на мокрой дороге и она вылетела в кювет. Исполнительница получила ушибы и гематомы.

МакSим попала в аварию весной 2019 года.

Напомним, духовником певицы является завкафедрой теологии РГУ отец Лука. Артистка регулярно приезжает в обитель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря, посещает школы-интернаты в Рыбном и Солотче. Кроме того, девушка изучала православную культуру в рязанском вузе.


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