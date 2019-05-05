Рязанский священник навестил в больнице певицу МакSим

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Певицу МакSим, которая продолжает восстанавливаться
В столице девушку навестил рязанский игумен Лука (Степанов). Видео обращение с ним опубликовала в своем Instagram менеджер исполнительницы Маргарита Соколова.
По словам МакSим, она чувствует себя уже лучше. Она была рада оказаться в родной стране и передала привет своим поклонникам, которые сильно переживали за нее.
Заведующий кафедрой теологии РГУ отец Лука — ее духовник, он венчал ее и крестил детей.
«Месяце на третьем беременности я захотела побольше узнать о вере. И один мой друг из Казани посоветовал своего духовного отца — отца Луку, —
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