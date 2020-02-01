Певица МакSим приостановила карьеру из-за проблем со здоровьем

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, приостановила карьеру из-за проблем со здоровьем. Об этом на ее странице в
Представитель певицы объяснила, что все предстоящие концерты отменяются из-за травм, полученных в аварии.
«Мы приняли решение об уходе МакSим в бессрочный отпуск на неопределенный срок, начиная с сегодняшнего дня», — говорится в сообщении.
Соколова извинилась перед зрителями и попросила отнестись к ситуации с пониманием, «проявить уважение к артистке так, как вы всегда это делали».
МакSим
Напомним, духовником певицы
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Рязанские десантники отправились в 600-километровый марш-бросок
Мы снова встретились с Дмитрием Хубезовым и узнали, какие перемены произошли в клинике.