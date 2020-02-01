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22:18, 1 февраля 2020 210
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Певица МакSим приостановила карьеру из-за проблем со здоровьем

Певица МакSим приостановила карьеру из-за проблем со здоровьем

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, приостановила карьеру из-за проблем со здоровьем. Об этом на ее странице в Instagram сообщила менеджер певицы Маргарита Соколова.

Представитель певицы объяснила, что все предстоящие концерты отменяются из-за травм, полученных в аварии.

«Мы приняли решение об уходе МакSим в бессрочный отпуск на неопределенный срок, начиная с сегодняшнего дня», — говорится в сообщении.

Соколова извинилась перед зрителями и попросила отнестись к ситуации с пониманием, «проявить уважение к артистке так, как вы всегда это делали».

МакSим попала в аварию весной 2019 года.

Напомним, духовником певицы является завкафедрой теологии РГУ отец Лука. Артистка регулярно приезжает в обитель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря, посещает школы-интернаты в Рыбном и Солотче. Кроме того, девушка изучала православную культуру в рязанском вузе.


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