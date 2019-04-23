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13:59, 23 апреля 2019 332
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Певица МакSим пострадала в ДТП

Певица МакSим пострадала в ДТП

Певица Марина Абросимова, которая известна под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом в Instagram сообщила менеджер исполнительницы Маргариты Соколова.

Она опубликовала фото из больничной палаты.

Как написала Соколова, МакSим попала в ДТП по дороге аэропорт, куда направлялась на рейс в Москву на съемки клипа «Абонент не доступен».

«Сейчас самое страшное для нас уже позади и ситуация под полным контролем, Мариной занимаются лучшие врачи…», — написала менеджер.

По прогнозам врачей, певица будет находиться на реабилитации до 20 чисел мая.

Все запланированные концерты переносятся на конец мая и июнь.

Фото из официального сообщества певицы «ВКонтакте»


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Дорогие друзья и коллеги! Вынуждена сообщить вам эту безрадостную новость и опубликовать эти фото , чтобы избежать каких-либо спекуляций или недопонимания в дальнейшем, а также ответить на все вопросы по поводу участия МакSим в ближайших запланированных мероприятиях и концертах. На днях , моя подопечная, любимая многими из вас певица МакSим попала в серьезное ДТП по дороге в аэропорт, торопясь на свой обратный рейс в Москву на сьемки клипа «Абонент не доступен». Сейчас самое страшное для нас уже позади и ситуация под полным контролем, Мариной занимаются лучшие врачи - спасибо им огромное! Я прошу вас с пониманием отнестись к нашей ситуации и пожелать Марине скорейшего выздоровления. Ваша поддержка и любовь очень важны и мы это ценим как никогда. Мы надеялись на более быстрое востановление,но по прогнозам врачей до 20 чисел мая Марина будет находиться на реабилитации. Запланированные концерты мы перенесём на конец мая, июнь и обязательно выступим в каждом городе, где должны были выступить. Сейчас я не могу избавиться от мысли, что я сама лично написала вам ранее, что клип будет на реальных событиях и что такого не было ещё ни у кого - тогда мы ждали Марину рано утром на съёмочной площадке и я представить не могла, как все обернется. P.S. Я открыта для комментариев для СМИ и по возможности буду держать вас в курсе происходящего.

Публикация от Маргарита Соколова (@sokllovamargarita)

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