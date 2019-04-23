Певица МакSим пострадала в ДТП

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Певица Марина Абросимова, которая известна под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом в
Она опубликовала фото из больничной палаты.
Как написала Соколова, МакSим попала в ДТП по дороге аэропорт, куда направлялась на рейс в Москву на съемки клипа «Абонент не доступен».
«Сейчас самое страшное для нас уже позади и ситуация под полным контролем, Мариной занимаются лучшие врачи…», — написала менеджер.
По прогнозам врачей, певица будет находиться на реабилитации до 20 чисел мая.
Все запланированные концерты переносятся на конец мая и июнь.
Фото из официального
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Дорогие друзья и коллеги! Вынуждена сообщить вам эту безрадостную новость и опубликовать эти фото , чтобы избежать каких-либо спекуляций или недопонимания в дальнейшем, а также ответить на все вопросы по поводу участия МакSим в ближайших запланированных мероприятиях и концертах. На днях , моя подопечная, любимая многими из вас певица МакSим попала в серьезное ДТП по дороге в аэропорт, торопясь на свой обратный рейс в Москву на сьемки клипа «Абонент не доступен». Сейчас самое страшное для нас уже позади и ситуация под полным контролем, Мариной занимаются лучшие врачи - спасибо им огромное! Я прошу вас с пониманием отнестись к нашей ситуации и пожелать Марине скорейшего выздоровления. Ваша поддержка и любовь очень важны и мы это ценим как никогда. Мы надеялись на более быстрое востановление,но по прогнозам врачей до 20 чисел мая Марина будет находиться на реабилитации. Запланированные концерты мы перенесём на конец мая, июнь и обязательно выступим в каждом городе, где должны были выступить. Сейчас я не могу избавиться от мысли, что я сама лично написала вам ранее, что клип будет на реальных событиях и что такого не было ещё ни у кого - тогда мы ждали Марину рано утром на съёмочной площадке и я представить не могла, как все обернется. P.S. Я открыта для комментариев для СМИ и по возможности буду держать вас в курсе происходящего.
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