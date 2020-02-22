Крупную коммунальную аварию в Рязани устранили
Специалисты начали благоустраивать участок, где произошла авария.
Крупную коммунальную аварию в Рязани устранили. Об этом сообщили в мэрии.
«Водоканал завершил работы. Потребители обеспечены водой. Специалисты приступают к благоустройству участка», — говорится в сообщении.
Напомним, утром в субботу, 22 февраля, на улице Новой произошла авария. На время ее устранения в городе массово отключили воду.
Из-за аварии затопило Касимовское шоссе.
Горжанам начали раздавать техническую воду.