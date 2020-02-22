Крупную коммунальную аварию в Рязани устранили

Специалисты начали благоустраивать участок, где произошла авария.

Крупную коммунальную аварию в Рязани устранили. Об этом сообщили в мэрии.

«Водоканал завершил работы. Потребители обеспечены водой. Специалисты приступают к благоустройству участка», — говорится в сообщении.

Напомним, утром в субботу, 22 февраля, на улице Новой произошла авария. На время ее устранения в городе массово отключили воду.

Из-за аварии затопило Касимовское шоссе.

Горжанам начали раздавать техническую воду.