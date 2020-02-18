10 тысяч и ночная лепка пельменей. Уволенные преподаватели «Кулька» рассказали о предложенных им вакансиях

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Уволенные преподаватели рязанского филиала института культуры рассказали о предложенных им вакансиях после ликвидации вуза.
Доцент кафедры режиссуры Роман Маркин около 25 лет преподавал режиссуру, актерское мастерство и некоторые сопутствующие специальные дисциплины. Он рассказал РЗН. инфо, что после закрытия филиала отказался ехать в Москву из-за «смешных» условий, предложенных руководством головного вуза.
«Все было враньем. Изначально условия были озвучены смешные: педагогам предложили 0,1 ставки. Но товарищ Миронов [ректор МГИК] в телевизоре объяснял, что если преподаватель остепененный, то работает на ставку и получает по указам президента чуть ли не 100 тысяч. Но это на ставку, а кто же ее даст, если тебя зовут на 0,1, а это 10 тысяч?! Позвали всех, но никто не поехал. Только один человек туда собрался — компьютерщик», — рассказал Маркин.
Старший преподаватель кафедры режиссуры Татьяна Каткова рассказала, что большинство ее коллег по институту стоят на бирже труда.
«Рязани нечего им дать. Я уезжаю работать в деревню Московской области. Хотела идти пельмени лепить в ночную смену, но хороших мы ребят воспитали: наши выпускники позвали работать к себе. Хоть специальность не потеряю. А в основном невостребованность 100%, — отметила Каткова. — Моя трудовая книжка лежит напротив меня. Я безработная с 9 декабря. Наши культурные ведомства „гордятся“ тем, что наши резюме лежат у них на рассмотрении. Ну, пусть дальше гордятся».
После увольнения преподаватели помогали коллегам из РГУ писать образовательные программы для получения лицензии на «культурные» специальности.
Корреспондент РЗН. инфо пообщался с руководством РГУ и узнал, собирается ли университет создавать факультеты для бывших студентов и преподавателей, ликвидированного в декабре рязанского филиала института культуры, а также узнал, зачем физико-математический факультет преобразуют в институт.
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Мы узнали, собирается ли университет создавать факультеты для бывших студентов и преподавателей рязанского филиала МГИК.