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В четверг, 20 февраля, в сети появился опрос по поводу строительства школы в Лесопарке, который
Ранее Любимов обсудил строительство школы в Лесопарке с мэром Еленой Сорокиной и главой Рязани Юлией Рокотянской.
«Вопрос строительства новой школы в районе Лесопарка очень волнует жителей, он активно обсуждается в социальных сетях. Нам важно понимать — поддерживают ли рязанцы это намерение или нет», — сказал губернатор.
Отметим, что в группе РЗН. инфо «ВКонтакте» также опубликован
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Мы узнали, собирается ли университет создавать факультеты для бывших студентов и преподавателей рязанского филиала МГИК.