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12:57, 20 февраля 2020 381
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В сети появился опрос по поводу строительства школы в Лесопарке

В сети появился опрос по поводу строительства школы в Лесопарке

В четверг, 20 февраля, в сети появился опрос по поводу строительства школы в Лесопарке, который поручил провести губернатор Николай Любимов. Рязанцы могут поделиться своим мнением в течение недели на площадке портала «Наш Дом Рязань». Итоги опроса подведут 26 февраля.

Ранее Любимов обсудил строительство школы в Лесопарке с мэром Еленой Сорокиной и главой Рязани Юлией Рокотянской.

«Вопрос строительства новой школы в районе Лесопарка очень волнует жителей, он активно обсуждается в социальных сетях. Нам важно понимать — поддерживают ли рязанцы это намерение или нет», — сказал губернатор.

Отметим, что в группе РЗН. инфо «ВКонтакте» также опубликован опрос о необходимости строительства школы в Лесопарке.


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