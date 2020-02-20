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Фото: Администрация Рязани
В среду, 19 февраля, рязанцам вручили медали к 75-летию Победы. Об этом
Награды получили Иван Галичкин, Василий Гусев, Мария Ермакова, Валентина Федулова, Валентина Рагулина, Антонина Мелешкина, Валентина Поликанова, Татьяна Глазунова, Владимир Астахов.
Церемонию устроили в
Ранее фронтовиков и тружеников тыла награждали в
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С 20 февраля по 10 марта «Оптике-сервис» пройдет праздничная акция.