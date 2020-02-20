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9:30, 20 февраля 2020 452
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Рязанцам вручили медали к 75-летию Победы

Рязанцам вручили медали к 75-летию Победы

Фото: Администрация Рязани

В среду, 19 февраля, рязанцам вручили медали к 75-летию Победы. Об этом сообщил сайт администрации города.

Награды получили Иван Галичкин, Василий Гусев, Мария Ермакова, Валентина Федулова, Валентина Рагулина, Антонина Мелешкина, Валентина Поликанова, Татьяна Глазунова, Владимир Астахов.

Церемонию устроили в обновленном музее боевой славы имени Героя Советского Союза Леонида Новоспасского в школе №68.

Ранее фронтовиков и тружеников тыла награждали в музее Героя СССР Владимира Молодцова, музее Славы школы №38 и музее Боевой славы защитников Отечества школы №75.


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