Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:47, 12 февраля 2020 81
 0    0

Рязанским ветеранам и труженикам тыла вручили медали к 75-летию Победы

Рязанским ветеранам и труженикам тыла вручили медали к 75-летию Победы

Фото: Администрация Рязани

Во вторник, 11 февраля, замглавы администрации Рязани Игорь Тишин вручил ветеранам и труженикам тыла медали к 75-летию Победы. Об этом сообщил сайт администрации города.

Церемонию устроили в обновленном музее Героя СССР Владимира Молодцова. Награды получили Нина Кузьмина, Вера Илюшкина, Клавдия Алешина, Анна Ахова, Матвей Левин, Анна Копенкина, Алексей Пантюхин, Анастасия Самохина и Михаил Исаев.

Ранее фронтовикам в обновленном музее Славы медали вручала мэр Елена Сорокина.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
19 часов назад
Студентам РГУ рассказали о новых возможностях

Студентам РГУ рассказали о новых возможностях

Студенты и преподаватели РГУ имени Есенина встретились с президентом ФПК «Инвест».

Популярное
Комментируемое
Новое
4:33, 1 февраля 2020 6 000
«Посторонним вход воспрещен». Репортаж из очереди на запись в первый класс 18
19:22, 1 февраля 2020 3 035
Изменился режим работы рязанских МФЦ
10:51, 6 февраля 2020 2 104
Рязанцев вновь попросили помочь трехлетнему Алеше Кузнецову, который борется с раком 1
11:58, 30 января 2020 7 404
После матча в Рязани «Ценг Тоу» отправил китайского хоккеиста на родину из-за болезни 2
14:12, 2 февраля 2020 3 515
Китайские медики показали, как выглядят зараженные коронавирусом легкие 1
Все новости
Форум