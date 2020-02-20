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10:04, 20 февраля 2020 295
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В Рязани обновили музей боевой славы Героя СССР Леонида Новоспасского

В Рязани обновили музей боевой славы Героя СССР Леонида Новоспасского

Фото: Администрация Рязани

В рязанской школе №68 обновили музей боевой славы Героя СССР Леонида Новоспасского. Его открыли в среду, 10 февраля, сообщил сайт администрации города.

Музей открыли 7 мая 2002 года. В 2010 году ему присвоили имя моряка, Героя Советского Союза Новоспасского. В экспозиции музея находится 112 экспонатов, из них 99 — подлинные. Это документы военных лет, фотографии, ордена, медали, оружие и форма солдат.

В 2019 году за счет бюджетных денег в музей купили десять витрин с подсветкой, телевизор, ноутбук, цветной принтер и фотоаппарат. Там сделали ремонт, установили девять новых стендов, посвященных рязанским фронтовикам и участникам локальных войн.

В музее есть сенсорный киоск, где каждый посетитель может самостоятельно познакомиться с аудио- и видеоматериалами.

В обновленном музее рязанцам вручили медали к 75-летию Победы.

Ранее в Рязани обновили музей Героя СССР Владимира Молодцова и музей Славы школы №38.


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