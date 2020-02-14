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Фото: Администрация Рязани
В пятницу, 14 февраля, Елена Сорокина вручила ветеранам и труженикам тыла медали к 75-летию Победы. Об этом
Награды получили Анатолий Василевский, Антонина Васильева, Анна Гоголева, Николай Дмитриев, Николай Комаров, Нина Зимарева, Зинаида Кобозева, Александр Кремнев, Зинаида Балахнина и Рафаиль Амерханов.
Церемонию провели в
Ранее фронтовиков награждали в
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