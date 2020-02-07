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20:20, 7 февраля 2020 140
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В рязанской школе обновили экспозицию музея Славы

В рязанской школе обновили экспозицию музея Славы

Фото: Администрация Рязани

В рязанской школе №38 обновили выставку музея Славы. Его создали еще в 2003 году, сейчас количество экспонатов превышает 170 наименований, сообщил сайт администрации города.

На выставке представлены фотографии, документы, фронтовые письма, предметы солдатского быта и обмундирования, боевые награды ветеранов Великой Отечественной войны, детали военного оружия и различных снарядов.

В 2019 году на деньги областного бюджета открыли зал, посвященный Великой Отечественной войне. Для него сделали девять стендов с логотипом 75-летия Победы и витрину «Военное окно». По музею можно проводить «оффлайн-экскурсии»: для этого закупили звуковую и световую аппаратуру, аудиогид, сенсорный информационный киоск, видеокамеры.

Среди обновленных экспозиций — «Мужество и отвага подполковника В.А. Лунина», «Жизненный и боевой путь рядового Е. Дахновского», «Наши герои», «Дни воинской Славы», «Семейные реликвии военных лет» и «Слава нашему великому народу, народу — победителю!»

На открытии экспозиций была мэр Елена Сорокина. Она призвала рязанцев «донести до потомков историческую правду о войне».

«В этом году мы отмечаем знаменательную дату — 75-летие Великой Победы. Наверное, в каждой рязанской семье есть свои герои. И я — внучка фронтовиков, — обратилась к собравшимся Елена Сорокина, — я не перестаю обращаться к нашему подрастающему поколению. Чем дальше от нас эта дата — 9 мая 1945 года, тем весомее и значительнее роль памяти».

Также мэр Рязани вручила фронтовикам и труженикам тыла медали к 75-летию Победы.


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