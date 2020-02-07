В рязанской школе обновили экспозицию музея Славы

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Администрация Рязани
В рязанской школе №38 обновили выставку музея Славы. Его создали еще в 2003 году, сейчас количество экспонатов превышает 170 наименований,
На выставке представлены фотографии, документы, фронтовые письма, предметы солдатского быта и обмундирования, боевые награды ветеранов Великой Отечественной войны, детали военного оружия и различных снарядов.
В 2019 году на деньги областного бюджета открыли зал, посвященный Великой Отечественной войне. Для него сделали девять стендов с логотипом 75-летия Победы и витрину «Военное окно». По музею можно проводить «оффлайн-экскурсии»: для этого закупили звуковую и световую аппаратуру, аудиогид, сенсорный информационный киоск, видеокамеры.
Среди обновленных экспозиций — «Мужество и отвага подполковника В.А. Лунина», «Жизненный и боевой путь рядового Е. Дахновского», «Наши герои», «Дни воинской Славы», «Семейные реликвии военных лет» и «Слава нашему великому народу, народу — победителю!»
На открытии экспозиций была мэр Елена Сорокина. Она призвала рязанцев «донести до потомков историческую правду о войне».
«В этом году мы отмечаем знаменательную дату — 75-летие Великой Победы. Наверное, в каждой рязанской семье есть свои герои. И я — внучка фронтовиков, — обратилась к собравшимся Елена Сорокина, — я не перестаю обращаться к нашему подрастающему поколению. Чем дальше от нас эта дата — 9 мая 1945 года, тем весомее и значительнее роль памяти».
Также мэр Рязани
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьМэр Рязани вручила фронтовикам и труженикам тыла медали к 75-летию Победы
|
cледующая новость →В Рязани открылся еще один пункт пополнения карт «УмКа»
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.