RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Результат судебной экспертизы моста через Оку представят в середине апреля. Такое определение вынес Арбитражный суд Рязанской области в среду, 19 февраля.
Провести судебную экспертизу поручили ООО «СКБ-Инжиниринг» и четырем экспертам, заявленным дирекцией дорог Рязанской области, которая выступает ответчиком.
Экспертам предстоит выяснить следующее:
Экспертное заключение должны представить в суд до 15 апреля.
Напомним, на прошлом заседании подрядчик и минтранс не
В декабре минтранс
Кроме того, в компании
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Группа компаний «Автоимпорт» открыла в Туле новый официальный дилер Škoda
С 20 февраля по 10 марта «Оптике-сервис» пройдет праздничная акция.