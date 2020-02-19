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18:00, 19 февраля 2020 57
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Результат судебной экспертизы моста через Оку представят в середине апреля

Результат судебной экспертизы моста через Оку представят в середине апреля

Результат судебной экспертизы моста через Оку представят в середине апреля. Такое определение вынес Арбитражный суд Рязанской области в среду, 19 февраля.

Провести судебную экспертизу поручили ООО «СКБ-Инжиниринг» и четырем экспертам, заявленным дирекцией дорог Рязанской области, которая выступает ответчиком.

Экспертам предстоит выяснить следующее:

  • соответствует ли объему стоимость фактически выполненных ООО «АльянсДорСтрой» работ по ремонту моста через Оку. При наличии несоответствий определить объем и стоимость фактически выполненных работ;
  • соответствует ли качество фактически выполненных работ условиям госконтракта, требованиям нормативно-технических документов. При наличии выявленных несоответствий указать объем и стоимость работ, выполненных некачественно;
  • при наличии недостатков установить причины их возникновения;
  • определить являются ли выявленные недостатки устранимыми, определить объем и стоимость работ по их устранению.

Экспертное заключение должны представить в суд до 15 апреля.

Напомним, на прошлом заседании подрядчик и минтранс не смогли договориться, кто проведет судебную экспертизу моста через Оку.

В декабре минтранс подал в суд на подрядчика, который ремонтировал мост через Оку. Подрядчику успели заплатить более 260 миллионов.

Кроме того, в компании сообщили, что Госзаказчик подписал соглашение на проведение дополнительных работ, но позже оплачивать их отказался. Подрядчик потребовал неустойку.


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