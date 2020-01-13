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13:28, 13 января 2020 613
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За мост через Оку подрядчику успели заплатить более 260 миллионов

За мост через Оку подрядчику успели заплатить более 260 миллионов

Региональный минтранс оплатил 267,7 миллионов рублей за ремонт моста через Оку. Акты о приеме выполненных работ имеются в распоряжении редакции РЗН. инфо.

В феврале 2019 года ООО «АльянсДорСтройс получила 187,7 млн, в июне — 1,9 млн, в августе — 13,2 млн и в сентябре — 64,7 млн.

При этом общая стоимость контракта составила 281,8 млн рублей.

Бывший директор ООО «АльянсДорСтрой» Юрий Малофеев в беседе с корреспондентом РЗН. инфо подтвердил, что большая часть суммы за реконструкцию моста фирма получила, но точную цифру назвать затруднился.

Напомним, ремонт моста через Оку до сих пор не принят минтрансом, так как в полимерном покрытии выявили дефекты. Подрядчик добровольно отказывается их устранять.

Ремонт моста завершился в 2018 году.

После реконструкции рязанцев разочаровало новое покрытие. Подробнее об этом читайте в разделе «Публикации».


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