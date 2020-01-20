Подрядчик требует почти миллиард за неоплаченный ремонт моста через Оку

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Подрядчик требует почти миллиард за неоплаченный
Представитель подрядчика (группы компаний «Альянс»), сообщила, что в ходе ремонта общая сумма контракта реконструкции моста через Оку превысила планируемый 281 миллион в связи с дополнительными работами и ростом НДС до 20% в 2019 году.
«Госзаказчик ["Дирекция дорог Рязанской области"] подписал соглашение на проведение дополнительных работ, но позже оплачивать их отказался», — отметил адвокат подрядчика.
Так, сумма задолженности составляет 23 млн рублей, еще 875 млн подрядчик требует в качестве неустойки.
Дирекция иск не признает: ответчик считает, что эксперты признали полимерное покрытие моста неровным, поэтому работы не принимаются и не оплачиваются.
Госзаказчик подал встречный иск и требует устранить выявленные недостатки.
Группа компаний «Альянс» считает, что дефекты были выявлены в уже принятых и оплаченных работах, поэтому требования дирекции не признает.
Обе стороны попросили провести независимые экспертизы, которые проверят качество выполненных работ. Заседание перенесли на 17 февраля.
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