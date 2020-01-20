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17:41, 20 января 2020 285
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Подрядчик требует почти миллиард за неоплаченный ремонт моста через Оку

Подрядчик требует почти миллиард за неоплаченный ремонт моста через Оку

Подрядчик требует почти миллиард за неоплаченный ремонт моста через Оку. Об этом стало известно в понедельник, 20 января, на заседании суда.

Представитель подрядчика (группы компаний «Альянс»), сообщила, что в ходе ремонта общая сумма контракта реконструкции моста через Оку превысила планируемый 281 миллион в связи с дополнительными работами и ростом НДС до 20% в 2019 году.

«Госзаказчик ["Дирекция дорог Рязанской области"] подписал соглашение на проведение дополнительных работ, но позже оплачивать их отказался», — отметил адвокат подрядчика.

Так, сумма задолженности составляет 23 млн рублей, еще 875 млн подрядчик требует в качестве неустойки.

Дирекция иск не признает: ответчик считает, что эксперты признали полимерное покрытие моста неровным, поэтому работы не принимаются и не оплачиваются.

Госзаказчик подал встречный иск и требует устранить выявленные недостатки.

Группа компаний «Альянс» считает, что дефекты были выявлены в уже принятых и оплаченных работах, поэтому требования дирекции не признает.

Обе стороны попросили провести независимые экспертизы, которые проверят качество выполненных работ. Заседание перенесли на 17 февраля.


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