Рабочие рассказали, почему выбросили мебель и пианино из бывшего филиала института культуры

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В среду, 19 февраля, из окон бывшего филиала института культуры выбросили мебель и около 20 музыкальных инструментов.
Корреспонденту РЗН. инфо рабочие пояснили, что мебель, которой более 40 лет, пришла в негодность.
«Музыкальные инструменты и мебель осмотрели эксперты. Выяснилось, что они давно пришли в негодность и должны быть утилизированы», — сообщили сотрудники.
Они добавили, что мебель, которую нельзя будет переработать вторично, вывезут на свалку.
Ранее сообщалось, что из здания бывшего филиала культуры
Напомним, что в декабре 2019 года в Рязани
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