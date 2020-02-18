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20:20, 18 февраля 2020 41
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Любимов поручил усилить работу по борьбе с «рыбной» водой и грязным воздухом

Любимов поручил усилить работу по борьбе с «рыбной» водой и грязным воздухом

Во вторник, 18 февраля, губернатор Рязанской области Николай Любимов на совещании по обеспечению правопорядка поручил ответственным структурам усилить работу по борьбе с «рыбной» водой и грязным воздухом. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».

«Жителей области продолжает беспокоить качество воздуха и воды, о чем свидетельствует большое количество жалоб. В основном они касаются областного центра. Нам необходимо посмотреть, как можно еще усилить работу и совместно выработать меры по улучшению сложившейся ситуации и обязательно проинформировать людей о том, какая работа ведется в этом направлении и ее результатах», — приводит слова Любимова сайт регионального правительства.

Ранее глава региона заявил, что пользоваться «рыбной» водой, на которую продолжают жаловаться рязанцы, «неприятно и даже страшно». Мэр Рязани Елена Сорокина рассказала, как в городе проверяют «рыбную» воду.

В конце января вода с неприятным запахом текла из кранов домов примерно 35 тысяч рязанцев в разных районах города.

В «Водоканале» РЗН. инфо рассказали о причинах появления «рыбного» запаха у воды. Из-за запаха перешли на другой водозабор из Оки.

На прошлой неделе прокуратура заявила, что называть рязанскую воду с рыбным запахом качественной рано.


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