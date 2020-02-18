Любимов поручил усилить работу по борьбе с «рыбной» водой и грязным воздухом

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Во вторник, 18 февраля, губернатор Рязанской области Николай Любимов на совещании по обеспечению правопорядка поручил ответственным структурам усилить работу по борьбе с «рыбной» водой и грязным воздухом. Об этом он написал на своей
«Жителей области продолжает беспокоить качество воздуха и воды, о чем свидетельствует большое количество жалоб. В основном они касаются областного центра. Нам необходимо посмотреть, как можно еще усилить работу и совместно выработать меры по улучшению сложившейся ситуации и обязательно проинформировать людей о том, какая работа ведется в этом направлении и ее результатах», — приводит слова Любимова сайт регионального правительства.
Ранее глава региона заявил, что
В конце января вода с неприятным запахом
В «Водоканале» РЗН. инфо
На прошлой неделе прокуратура заявила, что называть рязанскую воду с рыбным запахом качественной
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