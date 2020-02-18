Из здания рязанского филиала института культуры начали вывозить мебель и книги. Присутствующий на месте представитель головного вуза сообщил, что работы стартовали в понедельник, 17 февраля.

Он отметил, что вся мебель отправится на свалку. Корреспонденту РЗН. инфо также рассказали о судьбе библиотеки, которой ранее озаботилась бывший преподаватель закрытого «Кулька» Галина Сысоева.

По словам эксперта учебного отдела МГИК, кандидата филологических наук Александра Парфенова, вместе с коллегами он тщательно осмотрел фонды, изучил каждый стеллаж и наиболее примечательные экземпляры. Значительное количество составляют повторяющиеся издания, предназначенные для раздачи студентам: комплекты учебников, подборки художественной литературы, периодика. Парфенов отметил, что эти книги не представляют какого-либо библиографического, художественного и исторического значения.

«Фонды библиотеки рязанского филиала института культуры укомплектованы изданиями 40-х, 50-х годов прошлого века. И даже таких изданий достаточно мало. Те, которые есть, очень малочисленны и в плохой сохранности. Впрочем, это объяснимо тем, что ими пользовались студенты, книги были вовлечены в учебный процесс. Соответственно, большинство изданий — это 70-90-е годы и двухтысячные», — пояснил Парфенов.

При этом те учебные материалы, которые актуальны для головного вуза, сохранят и включат в фонды, которые обеспечивают учебный процесс, а оставшиеся выбросят.

«При том, что у головного вуза есть своя библиотека, ее площади ограничены, — отметил эксперт. — Если нет возможности разместить издания в том или ином учебном заведении, ввести в образовательный процесс, то подобного рода ситуация представляется, возможно, печальной, но не несущей вред культуре или образованию, не подразумевает уничтожения значимых с культурно-исторической точки зрения изданий. Это те материалы, которые самостоятельной ценности не представляют», — заключил Парфенов.