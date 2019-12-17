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20:19, 17 декабря 2019 139
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Преподаватель закрытого рязанского института культуры озаботилась судьбой уникальной библиотеки вуза

Преподаватель закрытого рязанского института культуры озаботилась судьбой уникальной библиотеки вуза

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Бывший преподаватель закрытого рязанского института культуры Галина Сысоева озаботилась судьбой уникальной библиотеки вуза. Она рассказала журналистам ГТРК «Ока» о редких изданиях Станиславского и Немировича-Данченко по хореографии и режиссуре.

По словам женщины, в библиотеке института были тысячи томов специальной литературы. Их судьба пока неизвестна.

Сысоева работала в институте со дня его открытия. Она возглавляла кафедру режиссуры и учила студентов сценической речи.

«Когда мне сказали, что, якобы, на макулатуру, то мне стало плохо, потому что там очень много ценной профессиональной литературы, — подчеркнула Сысоева. — Говорят, хотели передать РГУ, но не сходится, потому что „мы“ — министерство культуры, а не министерство образования. Но я думаю, что если приложить голову, то этот вопрос можно решить».

Стоит отметить, что пока также непонятно, что будет со зданием института. Объект культурного наследия регионального значения является федеральной собственностью, его признали аварийным.

Напомним, рязанский институт культуры прекратил свое существование 12 декабря. Cтудентов перевели в Москву, большую часть преподавателей уже уволили.

Специальности института культуры появятся в РГУ имени Есенина.


© RZN.info

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