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Фото: Администрация Рязани
В Рязани обновили музей Боевой славы защитников Отечества школы №75. Его открыли в пятницу, 14 февраля. Во время церемонии медали к 75-летию Победы фронтовикам и труженикам тыла
В школьном музее насчитывают более 250 экспонатов, почти сотня из которых — подлинные. Среди экспонатов — фотографии и письма ветеранов, их награды и книги с автографами, а также личные вещи выпускников, погибших в Чеченской и Афганских войнах.
В музее проходят Уроки мужества, конкурсы чтецов, сочинений о ветеранах войны, дается старт мемориальной неделе Вахта Памяти, Пост №1.
В этом году в музее появились интерактивная панель, новые оборудование и демонстрационные стенды. Кроме того, там расширили экспозицию.
Председатель Совета ветеранов Рязани Валерий Конопацкий передал школьному музею медали участника Великой Отечественной войны Петра Плаксина.
Ранее в Рязани обновили музей Героя СССР
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