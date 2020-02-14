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21:01, 14 февраля 2020 102
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В Рязани обновили музей Боевой славы защитников Отечества

В Рязани обновили музей Боевой славы защитников Отечества

Фото: Администрация Рязани

В Рязани обновили музей Боевой славы защитников Отечества школы №75. Его открыли в пятницу, 14 февраля. Во время церемонии медали к 75-летию Победы фронтовикам и труженикам тыла вручила мэр Елена Сорокина, сообщил сайт администрации города.

В школьном музее насчитывают более 250 экспонатов, почти сотня из которых — подлинные. Среди экспонатов — фотографии и письма ветеранов, их награды и книги с автографами, а также личные вещи выпускников, погибших в Чеченской и Афганских войнах.

В музее проходят Уроки мужества, конкурсы чтецов, сочинений о ветеранах войны, дается старт мемориальной неделе Вахта Памяти, Пост №1.

В этом году в музее появились интерактивная панель, новые оборудование и демонстрационные стенды. Кроме того, там расширили экспозицию.

Председатель Совета ветеранов Рязани Валерий Конопацкий передал школьному музею медали участника Великой Отечественной войны Петра Плаксина.

Ранее в Рязани обновили музей Героя СССР Владимира Молодцова и музей Славы школы №38.


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